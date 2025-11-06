Phường Phú Thọ (TPHCM): Trao Huy hiệu Đảng cho 12 đảng viên tiêu biểu

Ngày 6-11, Đảng ủy phường Phú Thọ tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11 cho các đảng viên tiêu biểu.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Lãnh đạo phường Phú Thọ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Dịp này, Đảng bộ phường Phú Thọ có 12 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó: Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng có 3 đồng chí; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng có 3 đồng chí và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng có 4 đồng chí.

Đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đánh giá cao đóng góp của các đồng chí đảng viên lão thành, xem đó là nền tảng tinh thần quý báu để thế hệ hôm nay noi theo.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi

Đại diện các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, đảng viên 55 năm tuổi Đảng, bày tỏ xúc động và tự hào khi được sống, cống hiến trong hàng ngũ của Đảng suốt hơn nửa thế kỷ, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người cộng sản, làm gương cho thế hệ sau.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh trao thẻ đảng mới cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở

Dịp này, Đảng ủy phường cũng trao thẻ đảng mới cho đại diện các chi, đảng bộ cơ sở.

CẨM NƯƠNG