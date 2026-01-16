Phường Tam Thắng mở đợt cao điểm kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước Tết

Phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức đợt cao điểm kiểm tra các quy định về hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường... với mong muốn sẽ hạn chế nguy cơ tăng giá, bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân vui xuân, đón Tết.

Từ ngày 15-1, lực lượng chức năng của phường Tam Thắng tổ chức ra quân đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với lĩnh vực công thương, nông lâm ngư nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, từ nay đến ngày 25-2, đoàn kiểm tra liên ngành của phường sẽ tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Ngoài ra, đoàn cũng thực hiện kiểm tra việc công khai, niêm yết giá sản phẩm, phòng, chống việc buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, và các hành vi gian lận thương mại khác trên địa bàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại một cửa hàng trên đường Pasteur (phường Tam Thắng). Ảnh: Q.V

Nội dung kiểm tra cũng bao gồm hạn sử dụng, nguồn gốc, chất lượng các mặt hàng, sản phẩm, thực phẩm đang được cơ sở tiến hành sản xuất, kinh doanh tại thời điểm kiểm tra nhằm bảo đảm nguồn cung ra thị trường an toàn, chất lượng đến tay người tiêu dùng, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán.

Đoàn kiểm tra liên ngành phường Tam Thắng kiểm tra giấy tờ, nguồn gốc, giá bán... của các mặt hàng tại một cơ sở kinh doanh trên đường Trương Công Định (phường Tam Thắng). Ảnh: Q.V

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra việc thu gom, phân loại rác tại nguồn, xử lý rác thải nguy hại của cơ sở theo Luật bảo vệ môi trường năm 2020; việc xử lý nước thải, đấu nối vào hệ thống thoát nước chung và thu gom, xử lý chất thải rắn tại cơ sở…

Ông Nguyễn Văn Huỳnh, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường Tam Thắng cho biết, bước đầu qua kiểm tra lực lượng chức năng ghi nhận hầu hết các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định pháp luật trong lĩnh vực công thương, nông lâm ngư nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa niêm yết giá, chưa có đầy đủ giấy khám sức khỏe của người lao động… Hiện đoàn đã yêu cầu bổ sung.

Được biết, đợt 1 đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra đến ngày 25-2. Sau đó, phường sẽ tiến hành kiểm tra đợt 2 từ ngày 15-5 đến 1-7 và đợt 3 sẽ tiến hành từ ngày 1-11 đến 15-12.

QUANG VŨ