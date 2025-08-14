Phường Tam Thắng (TPHCM): Chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Nhiệm kỳ 2020-2025, phường Tam Thắng đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ; 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề; mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” được nhân rộng và số chi bộ trực thuộc “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” bình quân đạt 94,08%. Công tác phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả quan trọng với các chỉ tiêu đều đạt và vượt nghị quyết đề ra. Thương mại - dịch vụ tiếp tục khẳng định vị trí chủ đạo với hơn 10.000 đơn vị kinh tế hiện đang hoạt động. Văn hóa - xã hội được quan tâm; chất lượng giáo dục được nâng cao; các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được thực hiện chu đáo, trên địa bàn không còn hộ nghèo…

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Tam Thắng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên vững mạnh; tập trung phát triển thương mại - dịch vụ; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và rà soát các quy hoạch, quỹ đất công trên địa bàn để có giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả.

MINH THANH