Phường Tân Thành gây quỹ gần 1,3 tỷ đồng từ giải pickleball “Nhịp cầu nhân ái”

Ngày 18-1, UBND phường Tân Thành phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức giải pickleball “Nhịp cầu nhân ái” nhằm gây quỹ chăm lo tết cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Giải pickleball “Nhịp cầu nhân ái” thu hút hơn 100 vận động viên tham gia

Giải đấu thu hút hơn 100 vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung đôi nam và đôi nam - nữ. Chương trình nhận được sự đồng hành của hơn 120 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương.

Lãnh đạo UBND phường Tân Thành cho biết, giải đấu được tổ chức với tinh thần đoàn kết, nhân ái; vừa tạo sân chơi thể thao lành mạnh, vừa kết nối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo tết cho gần 1.000 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Giải đấu gây quỹ ủng hộ gần 1,3 tỷ đồng từ các đơn vị, cá nhân tham gia

Kết thúc giải, chương trình đã gây quỹ ủng hộ gần 1,3 tỷ đồng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, hướng đến mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo ban tổ chức, toàn bộ nguồn đóng góp sẽ được sử dụng hỗ trợ các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người già neo đơn, trẻ mồ côi và người mắc bệnh hiểm nghèo.

TRÚC GIANG