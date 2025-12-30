Phường Tây Nam (TPHCM): Thu ngân sách đạt 182% chỉ tiêu

Nhanh chóng ổn định bộ máy sau sáp nhập, phường Tây Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách đạt 182% chỉ tiêu năm 2025. Các dự án trọng điểm triển khai quyết liệt, đời sống nhân dân được nâng cao, an ninh trật tự được bảo đảm.

Chiều 30-12, phường Tây Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Minh Xuân, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thầy thuốc nhân dân Phạm Văn Trọng cùng đại diện doanh nghiệp trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết năm 2025 tại phường Tây Nam

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh đề nghị phường Tây Nam tiếp tục nâng cao trách nhiệm với các nhà đầu tư, với nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Chính quyền địa phương cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn kịp thời tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân và xây dựng phường trở thành điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại diện lãnh đạo Thành phố, phường Tây Nam trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Trên địa bàn phường hiện có 3 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.330 ha, thu hút hơn 600 doanh nghiệp hoạt động. Trong thời gian tới, một khu công nghiệp công nghệ cao quy mô khoảng 600 ha dự kiến được thành lập, mở ra cơ hội thu hút thêm vốn đầu tư và phát triển kinh tế – xã hội.

Lãnh đạo phường Tây Nam trao giấy khen của các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2025

Các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền nhận khen thưởng

Năm 2025, phường có thêm 2 doanh nghiệp vốn nước ngoài với tổng vốn đầu tư 2,5 triệu USD, cùng 314 hộ kinh doanh đăng ký mới. UBND phường tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát và triển khai dự án, đặc biệt là các dự án đô thị và nhà ở.

Lãnh đạo phường Tây Nam trao quà cho học sinh có hoàn khó khăn trên địa bàn phường

Các dự án đầu tư công, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là dự án đường Vành đai 4, được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo động lực cho phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Dịp này, Đảng ủy phường Tây Nam trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 10 đảng viên; 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2025, 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền cũng được khen thưởng tại hội nghị.

TÂM TRANG