Nỗ lực để mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng

Sáng 11-3, tại buổi tiếp xúc với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI - Đơn vị bầu cử số 10 và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 - Đơn vị bầu cử số 30, cử tri phường An Phú Đông (TPHCM) mong muốn những người ứng cử quan tâm hơn nữa đến chăm sóc sức khỏe người dân…

Cử tri phường An Phú Đông đánh giá cao chương trình hành động của những người ứng cử; mong muốn người ứng cử tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực giải quyết các vấn đề dân sinh.

Đồng thời, tham mưu xây dựng các quy định pháp luật về đất đai phù hợp thực tế; quan tâm hơn nữa đến đời sống người yếu thế, như người già, người neo đơn, người có công, nhất là về chăm sóc y tế, giáo dục.

Với những quan tâm của cử tri về phát triển y tế, giáo dục, người ứng cử ĐBQH Trần Diệp Tuấn cam kết nỗ lực thúc đẩy phát triển hệ thống giáo dục công bằng, chất lượng và bền vững. Theo ông Tuấn, giáo dục phải là trụ cột quan trọng để mỗi người vươn lên, nền tảng lâu dài, vững chắc cho sự phát triển xã hội.

Do đó, trên cương vị công tác của mình, ông sẽ tích cực tham gia thúc đẩy thực hiện các giải pháp để mọi người dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên được tiếp cận giáo dục có chất lượng, không phân biệt hoàn cảnh.

Cùng với đó, đào tạo nhân lực y tế chất lượng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân; ứng dụng công nghệ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe, để mọi người dân đều được bảo vệ sức khỏe, tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và công bằng.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường An Phú Đông mong muốn những người ứng cử giữ lời hứa, thực hiện tốt những điều cam kết và chương trình hành động đã đề ra.

Đại diện những người ứng cử ĐBQH khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cảm ơn những ý kiến tâm huyết của cử tri. Đồng thời chia sẻ những người được giới thiệu ứng cử đều đảm bảo các tiêu chuẩn, có thể đảm nhận vị trí đại diện cho tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của cử tri, tham gia tất cả các diễn đàn của Quốc hội.

Thay mặt những người ứng cử ĐBQH, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng cam kết thực hiện tốt nhất trách nhiệm của mình trên mọi cương vị công tác. Dù kết quả bầu cử như thế nào, những người ứng cử vẫn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình; là cầu nối giữa công dân với chính quyền, để thực hiện tốt nhiệm vụ khi là đại biểu.

Những người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 10 gồm: - Ông Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Pháp luật và Trợ giúp pháp lý Liên đoàn Luật sư Việt Nam. - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM. - Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ủy viên Hội đồng tư vấn về kinh tế của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. - Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM. - Ông Trần Diệp Tuấn, Bí thư Đảng ủy Đại học Y Dược TPHCM.

Đại diện những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, người ứng cử Lê Quốc Tuấn bày tỏ, dù ở cương vị nào, những người ứng cử vẫn cống hiến tâm huyết cho sự phát triển của địa phương.

Trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm, ông Lê Quốc Tuấn cam kết tiếp tục tham mưu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện quy định pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri.

Những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, Đơn vị bầu cử số 30 gồm: - Ông Nguyễn Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thới Hiệp. - Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM. - Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM. - Ông Lê Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM. - Ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú Đông, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường An Phú Đông.

