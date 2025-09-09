POCO C85 có mức giá dễ tiếp cận

POCO đã giới thiệu POCO C85, mẫu smartphone mới thuộc dòng C Series, mang đến sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, hiệu năng ổn định và mức giá dễ tiếp cận… tại thị trường Việt Nam.

POCO C85 nổi bật với pin khủng 6000mAh

Lấy cảm hứng từ sắc màu cực quang, POCO C85 mang đến diện mạo trẻ trung, khác biệt. Mặt lưng máy với hiệu ứng chuyển màu sống động trên nền kính bóng bẩy, kết hợp cùng cụm camera dạng “miệng núi lửa” tinh tế, mang lại vẻ ngoài cao cấp và giúp thiết bị nổi bật giữa các sản phẩm cùng tầm giá.

Dù sở hữu viên pin lớn 6000mAh, POCO C85 vẫn duy trì thân máy mỏng nhẹ với thiết kế bo cong 3D ở bốn cạnh, mang lại cảm giác cầm nắm dễ chịu. Màn hình HD+ 6.9 inch tối ưu cho nhu cầu xem phim, học tập trực tuyến hay giải trí đa phương tiện.

Công nghệ sạc nhanh 33W giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng, chỉ 31 phút đã có thể sạc được 50% pin, đảm bảo duy trì nhịp sống năng động. Đặc biệt, tính năng sạc ngược 10W biến POCO C85 thành pin dự phòng cho các thiết bị khác, mang đến sự tiện lợi trong những chuyến đi dài ngày.

Máy được trang bị vi xử lý 8 nhân mạnh mẽ, mang lại sự cân bằng giữa hiệu năng và tiết kiệm năng lượng. Với RAM mở rộng lên đến 16GB và bộ nhớ có thể nâng cấp tối đa 1TB thông qua thẻ nhớ, người dùng có thể thoải mái lưu trữ dữ liệu, hình ảnh, video cũng như chạy đa nhiệm mượt mà.

Thiết bị vận hành trên Xiaomi HyperOS 2, mang đến trải nghiệm ổn định và nhiều tính năng thông minh. Các công cụ hiện đại như Circle to Search with Google, Google Gemini và Xiaomi Interconnectivity giúp việc tìm kiếm, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu trở nên thuận tiện hơn.

Sản phẩm này còn nổi bật với hệ thống camera chất lượng. Camera AI 50MP cho hình ảnh chi tiết, màu sắc sống động, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh trong nhiều bối cảnh. Camera selfie 8MP tích hợp chế độ làm đẹp, mang đến những bức ảnh chân dung tươi sáng, phù hợp với nhu cầu chia sẻ trên mạng xã hội của giới trẻ.

Để nâng cao trải nghiệm sử dụng, POCO C85 còn được trang bị hàng loạt tính năng hữu ích như cảm biến vân tay đặt cạnh bên, jack tai nghe 3.5mm, loa công suất lớn với khả năng tăng âm 200% và khả năng kháng nước bụi đạt chuẩn IP64. Tất cả tạo nên một thiết bị toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu hàng ngày của người dùng.

POCO C85 ra mắt với ba lựa chọn màu sắc: đen, tím và xanh, phân phối qua cửa hàng trực tuyến Mi.com và các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada. Phiên bản 6GB + 128GB giảm 300.000 đồng, còn 3.390.000 đồng, phiên bản 8GB + 256GB giảm 400.000 đồng, còn 3.890.000 đồng… cùng nhiều ưu đãi khác trong giai đoạn mở bán từ ngày 9 đến 23-9-2025.

KIM THANH