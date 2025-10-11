POCO M7 Pin Silicon Carbon giá chỉ từ 4,29 triệu đồng

POCO M7 với các tiêu chuẩn cao cấp

Sản phẩm này nổi bật với viên pin Silicon Carbon 7.000mAh tiên tiến, màn hình 6,9 inch lớn nhất phân khúc, độ phân giải FHD+ và tần số quét 144Hz, cùng hiệu năng ổn định và thiết kế trẻ trung…

Không chỉ vượt trội về dung lượng, viên pin Silicon Carbon 7.000mAh còn có độ bền ấn tượng – sau 1.600 chu kỳ sạc xả (tương đương hơn 4 năm sử dụng), pin vẫn duy trì được trên 80% dung lượng gốc, đảm bảo thiết bị luôn sẵn sàng cho nhu cầu giải trí, làm việc hay di chuyển liên tục, thể hiện cam kết của POCO về độ tin cậy và chất lượng sản phẩm.

POCO M7 mang đến trải nghiệm thị giác vượt trội nhờ màn hình 6.9 inch lớn nhất phân khúc, độ phân giải FHD+, lý tưởng cho các nhu cầu giải trí di động như xem phim, chơi game hay lướt web. Công nghệ AdaptiveSync cho phép màn hình tự động điều chỉnh 9 cấp độ tần số quét, đạt tối đa 144Hz, giúp mọi thao tác trở nên mượt mà và linh hoạt hơn.

Sản phẩm này sử dụng vi xử lý Snapdragon 685, mang đến khả năng xử lý mượt mà cho các tác vụ hằng ngày và đảm bảo hiệu năng ổn định khi chơi các tựa game phổ biến. Thiết bị chạy trên Xiaomi HyperOS 2, tích hợp trợ lý AI Google Gemini và tính năng Circle to Search, hỗ trợ học tập, làm việc và sáng tạo hiệu quả hơn. Người dùng có thể mở rộng RAM lên tới 16GB (8GB + 8GB RAM ảo) và bộ nhớ tối đa 2TB qua thẻ nhớ ngoài – linh hoạt đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.

Về camera, POCO M7 sở hữu cụm camera kép 50MP, cho ảnh chụp rõ nét, chi tiết trong nhiều điều kiện ánh sáng. Các chế độ Auto Night Mode, Selfie Beauty Mode và Dynamic Shots giúp người dùng dễ dàng ghi lại mọi khoảnh khắc thường ngày. Camera selfie 8MP hỗ trợ góc chụp rộng, phù hợp cho cả ảnh cá nhân và ảnh nhóm.

Chính thức mở bán dịp Mega Sale 10-10, POCO M7 mang đến mức giá ấn tượng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, cụ thể: Phiên bản 6GB + 128GB có giá niêm yết 4.590.000 đồng, ưu đãi 300.000 đồng, còn 4.290.000 đồng; Phiên bản 8GB + 256GB có giá niêm yết 5.590.000 đồng, ưu đãi 300.000 đồng, còn 5.290.000 đồng.

BÌNH LÂM