Podcast bản tin 17 giờ ngày 23-12: Đề nghị xử nghiêm vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại phường Phú Mỹ, TPHCM

Podcast bản tin 17 giờ ngày 23-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bế mạc Hội nghị Trung ương 15: Thống nhất giới thiệu lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; Giá vàng miếng SJC lên 159 triệu đồng/lượng; Đề nghị xử nghiêm vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại phường Phú Mỹ, TPHCM; Phát hiện gần 10 tấn cá khoai ngâm formol; Nỗi lo mất an toàn thực phẩm: Mập mờ nguồn gốc