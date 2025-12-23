Đa phương tiện

Podcast bản tin 17 giờ ngày 23-12: Đề nghị xử nghiêm vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại phường Phú Mỹ, TPHCM

SGGPO

Podcast bản tin 17 giờ ngày 23-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bế mạc Hội nghị Trung ương 15: Thống nhất giới thiệu lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; Giá vàng miếng SJC lên 159 triệu đồng/lượng; Đề nghị xử nghiêm vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại phường Phú Mỹ, TPHCM; Phát hiện gần 10 tấn cá khoai ngâm formol; Nỗi lo mất an toàn thực phẩm: Mập mờ nguồn gốc

