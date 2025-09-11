Podcast bản tin ANTT 11-9: Gia Lai cảnh báo tiến độ ì ạch của dự án Nhơn Hội New City; Giả mạo Tổng đài các hãng taxi trên không gian mạng

Podcast bản tin ANTT 11-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Điều tra vụ một người bị đánh nghi do tranh địa bàn cứu hộ trên cao tốc; Hiểm họa từ trào lưu “chơi bóng cười” đang len lỏi tàn phá thế hệ trẻ; Giả mạo Tổng đài các hãng taxi trên không gian mạng; Vụ sản xuất, buôn bán hàng cấm ở Lào Cai: Khởi tố thêm một đối tượng; Lửa bùng phát dữ dội, đốt cháy một tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ; Kinh doanh bất động sản thua lỗ, nữ điều dưỡng lừa đảo hơn 10 tỷ đồng...