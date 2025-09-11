Đa phương tiện

Podcast bản tin ANTT 11-9: Gia Lai cảnh báo tiến độ ì ạch của dự án Nhơn Hội New City; Giả mạo Tổng đài các hãng taxi trên không gian mạng

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 11-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Điều tra vụ một người bị đánh nghi do tranh địa bàn cứu hộ trên cao tốc; Hiểm họa từ trào lưu “chơi bóng cười” đang len lỏi tàn phá thế hệ trẻ; Giả mạo Tổng đài các hãng taxi trên không gian mạng; Vụ sản xuất, buôn bán hàng cấm ở Lào Cai: Khởi tố thêm một đối tượng; Lửa bùng phát dữ dội, đốt cháy một tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ; Kinh doanh bất động sản thua lỗ, nữ điều dưỡng lừa đảo hơn 10 tỷ đồng...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Công an xã Hàm Thuận tỉnh Lâm Đồng cứu hộ giao thông hành hung đánh nhau bán hàng giả thực phẩm giả tàu cá cháy tàu cá hoả hoạn UBND tỉnh Gia Lai Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội New City xây dựng giả mạo Tổng đài taxi không gian mạng Taxi G7 bóng cười lừa đảo

