Podcast bản tin ANTT 15-9: Bắt giữ 3 đối tượng giả danh công an để cướp tài sản; Đột kích, triệt phá hàng loạt tụ điểm “bay lắc”

Podcast bản tin ANTT 15-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Triệt phá đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng; Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn ở Đồng Nai; Triệt phá đường dây mua bán thận với giá 1,2 tỷ đồng/quả; TPHCM: Bắt giữ 3 đối tượng giả danh công an để cướp tài sản; Gia Lai: Đột kích, triệt phá hàng loạt tụ điểm “bay lắc”; Nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao, lừa đảo đầu tư tiền ảo...