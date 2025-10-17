Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin ANTT 17-10: Các lãnh đạo Công ty Cổ phần Hải Vân Long bị khởi tố về hành vi trốn thuế

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 17-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bị cáo Thái Khắc Thành được trả tự do ngay tại tòa; Trốn thuế hơn 8 tỷ đồng, lãnh đạo Công ty Cổ phần Hải Vân Long bị khởi tố; Công an tỉnh An Giang liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng trốn truy nã; Lời khai của nam thanh niên bốc đầu xe trên đường; Cháy nhà trong đêm, một người đàn ông tử vong; Kiểm tra toàn diện Bệnh viện Bà Rịa sau vụ việc nam sinh tử vong; Khánh Hòa: Lật xe buýt, 6 người may mắn thoát nạn.

0:00 / 0:00
0:00

MINH THƯ (tổng hợp)

Từ khóa

gà lôi trắng Bị cáo Thái Khắc Thành Nuôi gà lôi trắng Đà Nẵng Công ty Cổ phần Hải Vân Long trốn thuế khởi tố hóa đơn đối tượng truy nã Công an tỉnh An Giang Bệnh viện Bà Rịa Sở Y tế TPHCM Luật Khám bệnh Cháy nhà tử vong tai nạn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn