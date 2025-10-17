Podcast bản tin ANTT 17-10: Các lãnh đạo Công ty Cổ phần Hải Vân Long bị khởi tố về hành vi trốn thuế

Podcast bản tin ANTT 17-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bị cáo Thái Khắc Thành được trả tự do ngay tại tòa; Trốn thuế hơn 8 tỷ đồng, lãnh đạo Công ty Cổ phần Hải Vân Long bị khởi tố; Công an tỉnh An Giang liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng trốn truy nã; Lời khai của nam thanh niên bốc đầu xe trên đường; Cháy nhà trong đêm, một người đàn ông tử vong; Kiểm tra toàn diện Bệnh viện Bà Rịa sau vụ việc nam sinh tử vong; Khánh Hòa: Lật xe buýt, 6 người may mắn thoát nạn.