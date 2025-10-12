Podcast bản tin tối 12-10: Công an, quân đội dọn dẹp, đẩy bùn đất giúp dân ổn định lại cuộc sống

Podcast bản tin tối 12-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM tham quan các công trình tiêu biểu; Công an, quân đội dọn dẹp, đẩy bùn đất giúp dân ổn định lại cuộc sống; Trung ương Đoàn thăm, hỗ trợ 1,2 tỷ đồng đến bà con vùng bão lũ ở Hà Tĩnh; Hỗ trợ thêm 400 tỷ đồng để Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh khắc phục hậu quả...