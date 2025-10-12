Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 12-10: Công an, quân đội dọn dẹp, đẩy bùn đất giúp dân ổn định lại cuộc sống

SGGPO

Podcast bản tin tối 12-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM tham quan các công trình tiêu biểu; Công an, quân đội dọn dẹp, đẩy bùn đất giúp dân ổn định lại cuộc sống; Trung ương Đoàn thăm, hỗ trợ 1,2 tỷ đồng đến bà con vùng bão lũ ở Hà Tĩnh; Hỗ trợ thêm 400 tỷ đồng để Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh khắc phục hậu quả...

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

quân đội nhân dân dọn dẹp sau lũ bão số 11 mưa lớn trung ương đoàn ngập lụt bão lũ Hà Tĩnh khác phục sự cố sau bão TBT tô lâm LLVT quan khu 4 Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thể thao việt nam Giải bắn súng vô địch Đông Nam Á 2025 Hop On Hop Off xe buýt 2 tầng Việt Nam – Cuba Đại hội đảng TPHCM Bình Dương Bà Rịa Vũng Tàu tham quan

