Podcast bản tin tối 13-10: Bắt được cá sấu khủng, nghi cắn người 5 ngày trước

Podcast bản tin tối 13-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nỗ lực hết sức để đạt được và duy trì tốc độ phát triển cao, bền vững; Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I phiên trù bị - Mở đầu cho kỳ đại hội có ý nghĩa lịch sử; Bổ nhiệm 2 thư ký Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Sớm khắc phục khó khăn liên quan đến một số vấn đề sau sáp nhập; Vàng miếng SJC chiều nay, 13-10, vượt 144 triệu đồng/lượng; Bắt được cá sấu dài hơn 2,6m ở Khánh Hòa