Podcast bản tin tối 13-10: Bắt được cá sấu khủng, nghi cắn người 5 ngày trước

SGGPO

Podcast bản tin tối 13-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nỗ lực hết sức để đạt được và duy trì tốc độ phát triển cao, bền vững; Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I phiên trù bị - Mở đầu cho kỳ đại hội có ý nghĩa lịch sử; Bổ nhiệm 2 thư ký Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Sớm khắc phục khó khăn liên quan đến một số vấn đề sau sáp nhập; Vàng miếng SJC chiều nay, 13-10, vượt 144 triệu đồng/lượng; Bắt được cá sấu dài hơn 2,6m ở Khánh Hòa

THANH CHIÊU

Từ khóa

Báo Sài Gòn Giải Phóng SGGP Online Tin nóng hôm nay Tin tức 24h mới nhất Thời sự Việt Nam 2025 Thời sự TP.HCM hôm nay Bản tin trực tiếp Vụ án chấn động Điểm nóng chính trị Việt Nam Tin tức quốc tế mới nhất quân đội nhân dân TBT tô lâm Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I phiên trù bị TPHCM thư ký Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang công tác cán bộ vấn đề khó khăn sau sáp nhập sáp nhập đơn vị hành chính giá vàng cá sấu bắt được cá sấu cắn người

