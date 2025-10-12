Đa phương tiện

Podcast tin trưa 12-10: Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I tham quan tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên

SGGPO

Podcast tin trưa 12-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng; Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I tham quan tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên; Nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030; Hơn 20 con cá heo bơi lội tung tăng trên vùng biển Hòn Cau; Hàng trăm xe buýt lắp gương cầu lồi quan sát “điểm mù”...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

