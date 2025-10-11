Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 11-10: Miền Bắc tổn thất hơn 7.000 tỷ đồng do mưa lũ

Podcast bản tin tối 11-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng duyệt chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; TPHCM ngập tràn khí thế hướng về Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Đoàn đại biểu TPHCM dâng hương các Anh hùng liệt sĩ; Cần có chính sách ưu tiên thuê và thuê mua nhà ở xã hội thuận lợi, linh hoạt; Rà soát toàn bộ Dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Dự báo mưa lũ dồn về miền Trung trong tháng 10...

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

