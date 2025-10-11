Podcast bản tin ANTT 11-10: Bắt giữ đối tượng giết người phụ nữ, hiếp dâm, cướp tài sản; Khởi tố đối tượng hành hung thai phụ giữa đêm khuya

Podcast bản tin ANTT 11-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy làm 5 người chết tại Hà Nội; Hà Nội: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 5 người chết; Đình chỉ điều tra vụ cha nữ sinh nổ súng bắn tài xế xe tải ở Vĩnh Long; Bắt giữ đối tượng giết người phụ nữ, hiếp dâm, cướp tài sản; Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng hành hung thai phụ giữa đêm khuya; Bắt quả tang 2 đối tượng bẫy chim trời...