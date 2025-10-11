Đa phương tiện

Podcast bản tin ANTT 11-10: Bắt giữ đối tượng giết người phụ nữ, hiếp dâm, cướp tài sản; Khởi tố đối tượng hành hung thai phụ giữa đêm khuya

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 11-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy làm 5 người chết tại Hà Nội; Hà Nội: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 5 người chết; Đình chỉ điều tra vụ cha nữ sinh nổ súng bắn tài xế xe tải ở Vĩnh Long; Bắt giữ đối tượng giết người phụ nữ, hiếp dâm, cướp tài sản; Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng hành hung thai phụ giữa đêm khuya; Bắt quả tang 2 đối tượng bẫy chim trời...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

vụ cháy nhà dân 5 người chết khắc phục hậu quả cháy nhà khởi tố gây rối trật tự công cộng hành hung Công an tỉnh An Giang xuất cảnh trái phép đánh bắt hải sản trái phép Thủ tướng Phạm Minh Chính vụ cháy nhà dân tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám bắt quả tang bẫy chim trời bẫy cò Công an tỉnh Vĩnh Long đình chỉ điều tra dùng súng bắn tài xế tai nạn giao thông giết người phụ nữ hiếp dâm cướp tài sản

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

