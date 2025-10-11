Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin trưa 11-10: Bảo hiểm bồi thường gần 1.700 tỷ đồng cho khách hàng bị thiệt hại do bão lũ

SGGPO

Podcast bản tin trưa 11-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM: Cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy; Bảo hiểm bồi thường gần 1.700 tỷ đồng cho khách hàng bị thiệt hại do bão lũ; Vàng SJC lập mức giá mới trong ngày cuối tuần; Nghị lực học tập của "cậu bé tí hon" ở Quảng Ngãi; Đắk Lắk: Xử lý 4 trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép; Hà Nội: Cháy nhà, 5 người trong gia đình tử vong

0:00 / 0:00
0:00

THANH CHIÊU

THANH CHIÊU

Từ khóa

Tin nóng hôm nay Bản tin trực tiếp Vụ án chấn động Điểm nóng chính trị Việt Nam Tin tức quốc tế mới nhất Thời sự quốc tế 2025 Chủ tịch Kim Jong Un Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tai nạn giao thông thời tiết thời tiết hôm nay 10-10 giá vàng cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn cậu bé tí hon nghị lực học tập TPHCM cháy cháy nhà ở hà nội

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn