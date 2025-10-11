Podcast bản tin trưa 11-10: Bảo hiểm bồi thường gần 1.700 tỷ đồng cho khách hàng bị thiệt hại do bão lũ

Podcast bản tin trưa 11-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM: Cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy; Bảo hiểm bồi thường gần 1.700 tỷ đồng cho khách hàng bị thiệt hại do bão lũ; Vàng SJC lập mức giá mới trong ngày cuối tuần; Nghị lực học tập của "cậu bé tí hon" ở Quảng Ngãi; Đắk Lắk: Xử lý 4 trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép; Hà Nội: Cháy nhà, 5 người trong gia đình tử vong