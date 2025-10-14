Podcast bản tin trưa 14-10: Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục

Podcast bản tin trưa 14-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I; Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030; Triển lãm thành tựu báo chí - xuất bản chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I; Miền Bắc tiếp tục có mưa, Hà Nội cục bộ có nơi mưa to trong ngày 14-10; Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày...