Podcast bản tin ANTT 22-10: Sạt lở nghiêm trọng ở Đà Nẵng, nguy cơ tiếp tục sạt lở do mưa bão

Podcast bản tin ANTT 22-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Sạt lở nghiêm trọng ở Đà Nẵng, nguy cơ tiếp tục sạt lở do mưa bão; Đắk Lắk: Xác minh clip nam thanh niên bị đánh, bắt quỳ giữa đường; Nhiều phụ huynh bị trang Violympic giả lừa chuyển tiền "làm nhiệm vụ"; Bé trai trong vụ cháy ở Gia Lai bây giờ ra sao?; Sau tiệc nhậu, nhóm thanh thiếu niên quay lại cướp xe bạn nhậu; Khởi tố loạt cựu lãnh đạo cấp phòng của Bộ LĐTB-XH trước đây.