Podcast bản tin ANTT 22-10: Sạt lở nghiêm trọng ở Đà Nẵng, nguy cơ tiếp tục sạt lở do mưa bão

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 22-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Sạt lở nghiêm trọng ở Đà Nẵng, nguy cơ tiếp tục sạt lở do mưa bão; Đắk Lắk: Xác minh clip nam thanh niên bị đánh, bắt quỳ giữa đường; Nhiều phụ huynh bị trang Violympic giả lừa chuyển tiền "làm nhiệm vụ"; Bé trai trong vụ cháy ở Gia Lai bây giờ ra sao?; Sau tiệc nhậu, nhóm thanh thiếu niên quay lại cướp xe bạn nhậu; Khởi tố loạt cựu lãnh đạo cấp phòng của Bộ LĐTB-XH trước đây.

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Công an phường Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk thanh niên bị đánh bắt quỳ gối cướp xe đe dọa cướp tài sản trang tin giả mạo Violympic lừa đảo chuyển khoản trang tin giả mạo vụ án Công ty Hoàng Long khởi tố hối lộ nhận hối lộ Cửa khẩu Tây Giang sạt lở đất

