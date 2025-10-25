Podcast bản tin ANTT 25-10: Lừa đảo khám chữa bệnh trái phép với thủ đoạn tinh vi, 4 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam

Podcast bản tin ANTT 25-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: An Giang: Thưởng nóng công an xã khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản; Khởi tố chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”; Lừa bán pháo hoa quốc phòng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng; Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ gần 340kg pháo nổ và ma túy; Bắt giữ 2 đối tượng người nước ngoài vận chuyển 160kg thuốc nổ qua biên giới; Tạm giữ đối tượng tấn công nhân viên y tế để làm rõ hành vi giết người...