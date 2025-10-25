Đa phương tiện

Podcast bản tin ANTT 25-10: Lừa đảo khám chữa bệnh trái phép với thủ đoạn tinh vi, 4 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 25-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: An Giang: Thưởng nóng công an xã khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản; Khởi tố chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”; Lừa bán pháo hoa quốc phòng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng; Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ gần 340kg pháo nổ và ma túy; Bắt giữ 2 đối tượng người nước ngoài vận chuyển 160kg thuốc nổ qua biên giới; Tạm giữ đối tượng tấn công nhân viên y tế để làm rõ hành vi giết người...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

Công an TPHCM khởi tố bắt giữ Lê Anh Điệp chủ tài khoản Tiktok Tàng Keng Ông Trùm tạm giữ hình sự buôn bán hàng cấm tàng trữ trái phép chất ma túy pháo thưởng nóng cướp giật tài sản cướp Biên phòng Quảng Trị thuốc nổ TNT lừa đảo chiếm đoạt tài sản pháo hoa quốc phòng

