Podcast bản tin ANTT 26-10: Nghi phạm ra đầu thú sau vụ đâm hai anh em ruột

Podcast bản tin ANTT 26-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lâm Đồng: Nghi phạm ra đầu thú sau vụ đâm hai anh em ruột; Quảng Ninh: Thuê người cung cấp sinh trắc học để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng; Bắt nhanh 2 đối tượng tạt sơn nhà dân; Tạm giữ hình sự 1 Giám đốc Công ty nghi sản xuất cà phê giả; Khởi tố người đánh nữ điều dưỡng Bệnh viện Vũng Tàu; Khánh Hòa: Xác minh vụ người đàn ông xô xát với tài xế taxi.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

