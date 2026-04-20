Podcast bản tin chiều 20-4: Công bố kết luận vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây

Podcast bản tin chiều 20-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đề xuất người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11; Hồi ức của người cắm cờ giải phóng tại Trại Davis trong sáng 30-4-1975; Đưa Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng để “gánh vác” trách nhiệm thu ngân sách; Công bố kết luận vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây; TPHCM xét xử đường dây ma túy xuyên quốc gia...