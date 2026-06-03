Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin chiều 3-6: TP Huế: Khẩn cấp xử lý sạt lở và bồi lấp sông Tả Trạch

SGGPO

Podcast bản tin chiều 3-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu; Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu; Sở GD-ĐT TPHCM thông tin về quy trình chấm thi tuyển sinh lớp 10; TP Huế: Khẩn cấp xử lý sạt lở và bồi lấp sông Tả Trạch; Vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải được tuyển vào lực lượng Công an nhân dân; Khởi tố 3 chủ cơ sở dùng hóa chất sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ.

0:00 / 0:00
0:00

THU HƯƠNG (tổng hợp)

Từ khóa

xử lý sạt lở bồi lấp sông Tả Trạch sạt lở khu dân cư gần bờ sông Tả Trạch khu dân cư gần cao tốc La Sơn - Hòa Liên chấm thi tuyển sinh lớp 10 chấm thi tuyển sinh lớp 10 phiên họp Chính phủ thường kỳ Thủ tướng Lê Minh Hưng Bộ Công thương cung ứng điện xăng dầu xăng E10 Công an tỉnh Khánh Hòa vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải hy sinh khi làm nhiệm vụ Công an xã Diên Khánh lực lượng công an nhân dân khởi tố hóa chất giá đỗ giá bị ngâm hóa chất an toàn thực phẩm

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn