Podcast bản tin chiều 3-6: TP Huế: Khẩn cấp xử lý sạt lở và bồi lấp sông Tả Trạch

Podcast bản tin chiều 3-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu; Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu; Sở GD-ĐT TPHCM thông tin về quy trình chấm thi tuyển sinh lớp 10; TP Huế: Khẩn cấp xử lý sạt lở và bồi lấp sông Tả Trạch; Vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải được tuyển vào lực lượng Công an nhân dân; Khởi tố 3 chủ cơ sở dùng hóa chất sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ.