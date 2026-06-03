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Podcast bản tin trưa 3-6: Giá vàng sáng 3-6 tiếp tục giảm 500.000 đồng/lượng

SGGPO

Podcast bản tin trưa 3-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Giải phóng mặt bằng thần tốc, Hà Nội gặp áp lực xử lý phế thải “khủng”; Cần thị trường dịch vụ pháp lý tương xứng đô thị đặc biệt; Xử lý hơn 21.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong dịp cao điểm tổng rà soát địa bàn ở TPHCM; Việt Nam đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm 2026; Giá vàng sáng 3-6 tiếp tục giảm 500.000 đồng/lượng; Nam bộ tiếp tục có mưa trong ngày 3-6.

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

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