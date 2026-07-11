Podcast bản tin thời sự 11-7: Bão Bavi dự báo đổ bộ Trung Quốc đêm 11-7, miền Bắc sắp có đợt mưa lớn

Podcast bản tin thời sự 11-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lực lượng An ninh nhân dân đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ tư; Lan tỏa hình ảnh Việt Nam nhân văn, trách nhiệm với bạn bè quốc tế; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ; Đồng Nai: Trang trọng Lễ truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ; Người dân hài lòng với việc giải quyết thủ tục hành chính ngày thứ bảy...