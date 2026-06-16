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Podcast bản tin thời sự 16-6: Ngày 16-6: Giá vàng tăng ngày thứ 5 liên tục

SGGPO

Podcast bản tin thời sự 16-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM cần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại phường Bình Trưng; Hà Nội: Cầu Thượng Cát vào giai đoạn thi công then chốt; Lấy mẫu, số hóa thông tin 1.456 liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế; Ngày 16-6: Giá vàng tăng ngày thứ 5 liên tục; Đắk Lắk: Phát hiện quần thể bò tót, bò rừng quý hiếm ở rừng Ea Sô...

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

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