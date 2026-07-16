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Podcast bản tin trưa 16-7: Cảnh sát giao thông mở đường giúp sản phụ và trẻ sơ sinh đến viện an toàn

SGGPO

Podcast bản tin trưa 16-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chiều tối 16-7, TPHCM và các địa phương lân cận có mưa dông và ngập cục bộ, Miền Bắc mưa to diện rộng đến ngày 20-7, cảnh báo lũ trên nhiều sông từ đêm nay; Đưa trái tim vượt hơn 1.700km cứu bệnh nhi 15 tuổi; Cảnh sát giao thông mở đường giúp sản phụ và trẻ sơ sinh đến viện an toàn; Gian nan tìm lại dấu chân liệt sĩ tại “lò vôi thế kỷ” ở điểm cao 685;...

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

Từ khóa

thời tiết thiên tai mưa dông sạt lở lũ quét quy tập hài cốt liệt sĩ vị xuyên CSGT ghép tim

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