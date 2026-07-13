Podcast bản tin thời sự 13-7: Cà Mau: Dông lốc làm thiệt hại 75 căn nhà, 4 người bị thương

Podcast bản tin thời sự 13-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phục dựng miễn phí ảnh liệt sĩ cho gia đình chính sách tại TPHCM; Mong sớm có kết quả ADN để đưa anh Hai Quên về nhà!; Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Bệnh nhân được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy; Cháy quán ăn ở phường Bình Thạnh, 7 người bị thương; Vụ cháy quán ăn tại TPHCM: 5 nạn nhân bỏng rất nặng; Chiều 13-7, giá vàng trong nước tiếp tục giảm...