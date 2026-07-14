Podcast bản tin tối 14-7: Thông tin mới liên quan vụ buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương

Podcast bản tin tối 14-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đoàn đại biểu TPHCM thắp hương tưởng nhớ đồng chí Trần Bạch Đằng; Phát hiện thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật tại Công viên Lê Thị Riêng; Dự báo El Nino mạnh lên nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mưa lũ lớn; Vụ buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương: Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu; TPHCM: Nhiều tiệm vàng liên quan vụ buôn lậu kim cương đồng loạt đóng cửa...