Podcast bản tin tối 13-7: Vụ cháy tại TPHCM: Bác sĩ Chợ Rẫy đang nỗ lực cứu 5 nạn nhân

Podcast bản tin tối 13-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chung sức đồng lòng, huy động các nguồn lực làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; Mệnh lệnh từ trái tim dưới những mái bạt ở Công viên Lê Thị Riêng; Gió mùa Tây Nam mạnh, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục mưa lớn; Vụ cháy tại TPHCM: Bác sĩ Chợ Rẫy đang nỗ lực cứu 5 nạn nhân; Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc; Xử lý nhiều ô tô vi phạm trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu