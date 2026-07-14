Podcast tin trưa 14-7: Sáng 14-7, giá vàng trong nước giảm sâu

Podcast bản tin trưa 14-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM triển khai mô hình "bệnh viện đồng hành cùng địa phương"; Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 400 Vị Xuyên; Lâm Đồng kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; Vùng núi và trung du Bắc bộ nắng nóng gay gắt, có nơi vượt 39°C; Cận cảnh cao tốc nối rừng và biển ở Đắk Lắk; Sáng 14-7, giá vàng trong nước giảm sâu.