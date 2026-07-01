Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 1-7: UOB đầu tư 450 triệu USD xây dựng tòa nhà trụ sở tại TPHCM

SGGPO

Podcast bản tin tối 1-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM xác định khoa học công nghệ là động lực phát triển; Ngày 2-7, hành khách đi Metro Bến Thành - Suối Tiên miễn phí; UOB đầu tư 450 triệu USD xây dựng tòa nhà trụ sở tại TPHCM; DANAFF: Khẳng định nguồn tài nguyên điện ảnh dồi dào của Việt Nam; Đồng Tháp đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng cho nông sản xuất khẩu.

0:00 / 0:00
0:00

THU HƯƠNG (tổng hợp)

Từ khóa

Bộ Chính trị Nghị quyết 57 đổi mới sáng tạo chuyển đổi số quốc gia tuyến Metro số 1 miễn phí vé metro UOB ngân hàng nước ngoài Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM khởi công xây dựng tỉnh Đồng Tháp mã số vùng trồng cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu nông sản trái cây khoa học công nghệ động lực phát triển công trình báo chí dữ liệu cuộc thi rạng rỡ tên vàng rạng rỡ tên vàng DANAFF điện ảnh

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn