Podcast bản tin tối 1-7: UOB đầu tư 450 triệu USD xây dựng tòa nhà trụ sở tại TPHCM

Podcast bản tin tối 1-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM xác định khoa học công nghệ là động lực phát triển; Ngày 2-7, hành khách đi Metro Bến Thành - Suối Tiên miễn phí; UOB đầu tư 450 triệu USD xây dựng tòa nhà trụ sở tại TPHCM; DANAFF: Khẳng định nguồn tài nguyên điện ảnh dồi dào của Việt Nam; Đồng Tháp đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng cho nông sản xuất khẩu.