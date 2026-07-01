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Podcast tin chiều ngày 1-7: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

SGGPO

Podcast bản tin thời sự 1-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác; Người dân phấn khởi trong ngày đầu đi xe buýt miễn phí; Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đưa 11 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát; Hàng trăm nhà giáo, sinh viên, y bác sĩ tiễn đưa GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối; Hơn 8.200 học sinh dự khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

TPHCM khởi công 8 công trình dự án trọng điểm chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác Người dân phấn khởi trong ngày đầu đi xe buýt miễn phí Lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam đưa 11 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát Hàng trăm nhà giáo sinh viên y bác sĩ tiễn đưa GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối Hơn 8.200 học sinh dự khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027 Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

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