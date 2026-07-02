Podcast bản tin trưa 2-7: Mãn nhãn màn trình diễn ánh sáng 3D Mapping chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

Podcast bản tin trưa 2-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Bác; Tiếp nối đạo lý tri ân từ thành phố mang tên Bác; Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão; Sáng 2-7: Vàng tăng 2 triệu đồng/lượng; Mãn nhãn màn trình diễn ánh sáng 3D Mapping chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác.