Podcast bản tin tối 21-11: Quân khu 5 điều động xe thiết giáp, ứng cứu người dân vùng lũ Đắk Lắk

Podcast bản tin tối 21-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Quân khu 5 điều động xe thiết giáp, ứng cứu người dân vùng lũ Đắk Lắk; Đoàn công tác Tổng cục Chính trị thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ Đắk Lắk; Nghi vấn sữa công thức gây ngộ độc liệt cơ ở trẻ nhỏ, chuyên gia nói gì?; Nội soi gắp chiếc nhẫn ra khỏi thực quản bệnh nhi 5 tuổi; Khởi tố vợ chồng giám đốc thẩm mỹ viện Mailisa; Lãnh 14 năm tù vì ghen tuông, đâm bạn gái trọng thương.