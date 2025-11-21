Podcast bản tin tối 21-11: Quân khu 5 điều động xe thiết giáp, ứng cứu người dân vùng lũ Đắk Lắk

Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 21-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Quân khu 5 điều động xe thiết giáp, ứng cứu người dân vùng lũ Đắk Lắk; Đoàn công tác Tổng cục Chính trị thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ Đắk Lắk;  Nghi vấn sữa công thức gây ngộ độc liệt cơ ở trẻ nhỏ, chuyên gia nói gì?; Nội soi gắp chiếc nhẫn ra khỏi thực quản bệnh nhi 5 tuổi; Khởi tố vợ chồng giám đốc thẩm mỹ viện Mailisa; Lãnh 14 năm tù vì ghen tuông, đâm bạn gái trọng thương.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

