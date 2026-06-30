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Podcast bản tin tối 30-6: Giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng

SGGPO

Podcast bản tin tối 30-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết dự khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; Khởi công xây dựng đường kết nối cầu Mã Đà đến Vành đai 4 - TPHCM; Áp thấp gần Philippines có khả năng mạnh lên khi vào Biển Đông; Giá vàng thu hẹp đà giảm trong chiều 30-6; Người thổi hồn cho tò he ở Huế; Phát hiện thi thể người đàn ông sau khi dập tắt đám cháy rừng.

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

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