Podcast bản tin tối 30-6: Giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng

Podcast bản tin tối 30-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết dự khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; Khởi công xây dựng đường kết nối cầu Mã Đà đến Vành đai 4 - TPHCM; Áp thấp gần Philippines có khả năng mạnh lên khi vào Biển Đông; Giá vàng thu hẹp đà giảm trong chiều 30-6; Người thổi hồn cho tò he ở Huế; Phát hiện thi thể người đàn ông sau khi dập tắt đám cháy rừng.