Podcast bản tin tối 5-9: Sạt lở cuốn trôi nhà cửa, đường sá đứt gãy ở xã biên giới của Đà Nẵng; Cứu sống kịp thời người đàn ông rơi xuống giếng sâu hơn 20m

Podcast bản tin tối 5-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Xuất hiện vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông; Người bán nhỏ lẻ cần được giảm gánh nặng trong Luật Thương mại điện tử; TPHCM có 156 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, trường sĩ quan quân đội; Hà Nội "chốt" phương án xây dựng đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc; Truy tố cựu Chủ tịch UBND huyện Long Thành Lê Văn Tiếp và 23 bị can; Khởi tố chủ quán bar vụ 2 học sinh bị điện giật tử vong ở Quảng Ninh...