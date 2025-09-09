Podcast bản tin tối 9-9: TPHCM thu hút hơn 6,8 tỷ USD vốn FDI trong 8 tháng đầu năm

Podcast bản tin tối 9-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM thu hút hơn 6,8 tỷ USD vốn FDI trong 8 tháng đầu năm; TPHCM sẽ có mưa lớn kết hợp triều cường cao; Miền Bắc mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở; Thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả điều tiết nước từ tối nay 9-9; Đại diện Viện kiểm sát nói Nguyễn Duy Hưng "giẫm đạp lên pháp luật"; 3,2 triệu khách hàng tăng mức tiêu thụ điện từ 30% trở lên; Các đối tượng lừa đảo khai về thủ đoạn phạm tội...