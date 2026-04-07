Podcast bản tin tối ngày 7-4: Hà Nội, TPHCM kiểm định khí thải xe máy từ ngày 1-7-2027

Podcast bản tin tối 7-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tín nhiệm cao và kỳ vọng về nhiệm kỳ hành động, kiến tạo; Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nghiên cứu chính sách đặc thù cho người hoạt động không chuyên trách; Hà Nội, TPHCM kiểm định khí thải xe máy từ ngày 1-7-2027; Nắng nóng 39-40 độ C, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị phạt 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ".