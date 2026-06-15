Podcast bản tin trưa 15-6: Cắt đầu xe, cứu tài xế mắc kẹt trong cabin

Podcast bản tin trưa 15-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khảo sát gần 2.500m² tại Công viên Lê Thị Riêng phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; TPHCM và Nam bộ có mưa dông vào chiều tối; Sáng 15-6, giá vàng tăng thêm 2,5-3 triệu đồng/lượng; Cháy tàu cá ở cảng cá Phước Tỉnh; Cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên; Xe chở trái cây lật chắn ngang cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Thông tin chính thức vụ 2 tàu va chạm trên vịnh Lan Hạ.