Podcast bản tin trưa 11-8: TPHCM mưa dông về chiều, có khả năng xảy ra lốc, sét; Dựng 30 nhà bạt tạm cho vùng lũ xã biên giới Nhôn Mai

Podcast bản tin trưa 11-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tác động của lộ trình giảm, tiến tới cấm xe máy xăng: Cần phản ánh kỹ và sâu; TPHCM mưa dông về chiều, có khả năng xảy ra lốc, sét; Dựng 30 nhà bạt tạm cho vùng lũ xã biên giới Nhôn Mai; Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều nhà gỗ của người dân, thiệt hại hàng tỷ đồng; Tạm giữ hình sự người đàn ông đánh phụ nữ ở sảnh chung cư; Hẹn nhưng bạn nhậu không đến, nam thanh niên đập phá 10 xe ô tô; Triệu chứng bệnh Chikungunia...

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

