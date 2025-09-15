Podcast bản tin trưa 15-9: Cảnh hoang tàn ở khu đô thị sinh thái 23.000 tỷ đồng ở bán đảo Nhơn Hội; Triệt phá đường dây mua bán thận 1,2 tỷ đồng/quả

Podcast bản tin trưa 15-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hội nghị Thành ủy TPHCM tập trung bàn các giải pháp tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số; Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông; Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đã thông xe tạm nhiều đoạn qua tỉnh Tây Ninh; Cảnh hoang tàn ở khu đô thị sinh thái 23.000 tỷ đồng ở bán đảo Nhơn Hội; Triệt phá đường dây mua bán thận với giá 1,2 tỷ đồng/quả...