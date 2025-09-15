Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 15-9: Cảnh hoang tàn ở khu đô thị sinh thái 23.000 tỷ đồng ở bán đảo Nhơn Hội; Triệt phá đường dây mua bán thận 1,2 tỷ đồng/quả

Podcast bản tin trưa 15-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hội nghị Thành ủy TPHCM tập trung bàn các giải pháp tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số; Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông; Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đã thông xe tạm nhiều đoạn qua tỉnh Tây Ninh; Cảnh hoang tàn ở khu đô thị sinh thái 23.000 tỷ đồng ở bán đảo Nhơn Hội; Triệt phá đường dây mua bán thận với giá 1,2 tỷ đồng/quả...

Báo Sài Gòn Giải Phóng SGGP Online Sài Gòn Giải Phóng Online Tin tức thời sự Việt Nam Tin tức quốc tế mới nhất Tin nóng 24h Tin tức an ninh hình sự Tin nóng TP.HCM Vụ án chấn động Thời sự trực tiếp Phóng sự điều tra Tin quân sự Việt Nam Sự kiện quốc tế nổi bật công tác cán bộ thành ủy tphcm văn thị bạch tuyết khu đô thị ngàn tỷ ở gia lai tai nạn bán thận vành đai 3 thời tiết mưa lớn ngập lụt mưa đỏ

