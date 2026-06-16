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Podcast bản tin trưa 16-6: Quảng Ngãi: Khắc phục hậu quả lốc xoáy làm hơn 70 ngôi nhà tốc mái

SGGPO

Podcast bản tin trưa 16-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM cần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII; Lữ đoàn 167 rút kinh nghiệm kiểm tra bắn đạn thật năm 2026; Nam bộ tiếp tục có mưa dông; Hà Nội: Cầu Thượng Cát vào giai đoạn thi công then chốt; Quảng Ngãi: Khắc phục hậu quả lốc xoáy làm hơn 70 ngôi nhà tốc mái.

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

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