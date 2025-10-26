Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 26-10: Bắc bộ trời lạnh, miền Trung mưa lớn

SGGPO

Podcast bản tin trưa 26-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bắc bộ trời lạnh, miền Trung mưa lớn; Phường Phú An, Tây Nam (TPHCM): Trắng đêm ứng phó với triều cường; Giúp trường học dọn lũ; Khởi tố người đánh nữ điều dưỡng Bệnh viện Vũng Tàu; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Xử lý nghiêm các đối tượng hành hung nhân viên y tế; Khánh Hòa: Xác minh vụ người đàn ông xô xát với tài xế taxi.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

thời tiết hà nội thời tiết hôm nay mưa lớn miền bắc bộ y tế hành hung nhân viên y tế bộ trưởng bộ y tế khởi tố người đánh nhân viên y tế bệnh viên vũng tàu cấp cứu khánh hoà tài xê công nghệ hành hung tài xế bộ đội giúp dân lũ quét tp huế bộ đội cụ hồ triều cường tphcm ngập nặng trắng đêm ứng phó triều cường

