Podcast bản tin trưa 26-10: Bắc bộ trời lạnh, miền Trung mưa lớn

Podcast bản tin trưa 26-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bắc bộ trời lạnh, miền Trung mưa lớn; Phường Phú An, Tây Nam (TPHCM): Trắng đêm ứng phó với triều cường; Giúp trường học dọn lũ; Khởi tố người đánh nữ điều dưỡng Bệnh viện Vũng Tàu; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Xử lý nghiêm các đối tượng hành hung nhân viên y tế; Khánh Hòa: Xác minh vụ người đàn ông xô xát với tài xế taxi.