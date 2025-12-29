Podcast bản tin trưa 29-12: Hà Nội bắn 4.000 pháo hoa tầm cao chào năm mới 2026

Podcast bản tin trưa 29-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM “chìm” trong màn sương mờ đục, nồng độ PM2.5 vượt xa khuyến nghị; Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; Hà Nội bắn 4.000 pháo hoa tầm cao chào năm mới 2026; Giá vàng đầu tuần "hạ nhiệt"; Làn sóng “xóa Zalo” khi cập nhật thỏa thuận sử dụng; Khánh Hòa: Đồng ý hỗ trợ người ở vùng lũ chưa đăng ký tạm trú; Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia...