Podcast bản tin trưa 29-12: Hà Nội bắn 4.000 pháo hoa tầm cao chào năm mới 2026

SGGPO

Podcast bản tin trưa 29-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM “chìm” trong màn sương mờ đục, nồng độ PM2.5 vượt xa khuyến nghị; Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; Hà Nội bắn 4.000 pháo hoa tầm cao chào năm mới 2026; Giá vàng đầu tuần "hạ nhiệt"; Làn sóng “xóa Zalo” khi cập nhật thỏa thuận sử dụng; Khánh Hòa: Đồng ý hỗ trợ người ở vùng lũ chưa đăng ký tạm trú; Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia...

THANH CHIÊU

THANH CHIÊU

Từ khóa

Báo Sài Gòn Giải Phóng SGGP Online Tin nóng hôm nay Tin tức 24h mới nhất Thời sự Việt Nam 2025 Thời sự TP.HCM hôm nay Bản tin trực tiếp Phóng sự điều tra SGGP Tin tức an ninh hình sự Điểm nóng chính trị Việt Nam Tin tức quốc tế mới nhất Sự kiện nóng thế giới Thời sự quốc tế 2025 Tin nóng Tin nóng 24 giờ SGGP sương mù bụi mịn bắn pháo hoa ô nhiễm giá vàng thuốc lá giả

