Podcast tin 17 Giờ 20-11: Nước lên gần đến nóc, người dân phải leo lên mái nhà chờ ứng cứu

Podcast bản tin 17 Giờ 20-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Trực thăng sẵn sàng vận chuyển hàng cứu trợ người dân vùng lũ; Lâm Đồng: Khoảnh khắc nước lũ cuốn trôi cầu treo dân sinh; Huy động tối đa lực lượng, kể cả các địa bàn lân cận, để ứng phó lũ đặc biệt lớn; Thủy điện Trị An tiếp tục tăng xả nước điều tiết xuống hạ du; Khánh Hòa: Cấm xe qua đèo Cổ Mã, đèo Cả.