Podcast tin 17 giờ 29-1: Futsal Việt Nam sẽ gặp Thái Lan lúc 15 giờ ngày 31-1

Podcast tin 17 giờ 29-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Cận cảnh thi công các công trình phục vụ APEC 2027; Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa; Vụ máy bay quân sự rơi ở Đắk Lắk: Phi công đã được xuất viện; Nhiều trường tại TPHCM dừng tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh; Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM bị đề nghị 12-13 năm tù; Futsal Việt Nam 2-0 Futsal Lebanon: Tiến gần đến tấm vé vào tứ kết châu Á.

Tổng hợp: THU HƯƠNG

