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Podcast tin thời sự 20-8: Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại tại nhiều tỉnh thành

SGGPO

Podcast tin thời sự 20-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nghệ An: Mưa lớn kéo dài làm nước ngập sâu, cuốn trôi đường tạm; Gia Lai: Mưa lớn kèm lốc xoáy làm tốc mái, hư hỏng 18 căn nhà; Quảng Ngãi: Đường tránh đèo Măng Rơi bị sạt lở; Vụ án VN10: “Cô tiên từ thiện” Trúc Phương khai gì?; Ghe đánh cá hơn 300 triệu đồng gần như thành phế liệu vì sóng lớn; Đội tuyển Việt Nam lên hạng 98 thế giới; VFF mở bán vé trận chung kết ASEAN Cup 2026.

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

Từ khóa

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