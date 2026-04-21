Podcast tin tối 21-4: Săn vé tàu chặng ngắn giá rẻ, giảm đến 35%

Podcast bản tin tối 21-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập; Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam; Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương; Chiều 21-4, giá dầu giảm hơn 3.000 đồng/lít; Giá vé tàu chặng ngắn rẻ hơn đến 35% nhờ công nghệ "Giá vé linh hoạt"; Tìm thấy nam sinh mất tích 36 giờ trên núi Tam Đảo.